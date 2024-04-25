В Клину объявлен сбор макулатуры для вторичной переработки

Сырье собирают в Сестрорецком парке для вторичной переработки. Проект реализуют в рамках областного мероприятия «Весенняя перезагрузка». Жителей округа ждут 26 апреля (с 9.00 до 17.00) и 27 апреля (с 10. 00 до 17.00). Обращаться необходимо в офис дирекции Паркового комплекса.

Экологическая акция направлена на пропаганду раздельного сбора мусора и вторичную переработку макулатуры с целью достижения положительного эффекта для окружающей среды. «V Единстве Za Победу» вызывает у россиян особенный интерес. Участие каждого поможет спасти планету.