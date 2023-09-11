В Клину отменили карантин по бешенству животных

В Клину в соответствии с постановлением губернатора отменили карантин по бешенству животных.

Согласно документу, признаются благополучными по бешенству животных следующие территории городского округа: с географическими координатами 56.296195, 36.732257 вблизи деревни Стреглово, а также деревня Стреглово и село Горки.

В рамках ликвидации эпизоотического очага осуществлялось наблюдение за восприимчивыми животными. Были карантинированы две собаки – Валет и Кардан. Оба пса карантинировались по месту постоянного содержания по адресу: деревня Стреглово, дом 52.

В неблагополучном пункте вакцинировали 47 собак и 28 кошек. В рамках вакцинации дикой фауны в хозяйствах всех форм собственности Клинской УВЛ разложили 7,2 тысячи доз «Оралрабивака».

Также на территории провели дератизацию и дезинфекцию.