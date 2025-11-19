В Кодекс об административных правонарушениях официально введут термин «экосбор»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в КоАП РФ, цель которых – привести терминологию в соответствие с действующим законодательством о расширенной ответственности производителей (ФЗ №451 от 2023 года). Документ направлен на устранение неточностей в определениях, повышение прозрачности и стандартизацию применения норм права в сфере экологических сборов.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева, предлагаемые изменения не предполагают введения новых штрафных санкций или ужесточения действующих. Речь идет о технической корректировке, необходимой для обеспечения эффективного функционирования системы. Унификация терминологии позволит избежать юридических разногласий и усилить контроль за выполнением обязательств по переработке продукции и упаковки, что важно для устойчивости механизма РОП и развития инфраструктуры обращения с отходами в регионах.

Вносимые поправки содержат два основных положения.

Во-первых, унифицируется название отчетных форм, предоставляемых производителями и импортерами в отношении утилизации товаров и упаковки, утративших потребительские свойства. Действующие штрафы за непредставление этих документов останутся прежними (статья 8.5.1 КоАП РФ). За отсутствие или несвоевременную подачу отчетности по выполнению нормативов утилизации отходов или декларативных данных предусмотрены административные штрафы: для должностных лиц – от 3 000 до 6 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 000 до 70 000 рублей, для юридических лиц – от 70 000 до 150 000 рублей.

Во-вторых, конкретизируется определение «экологический сбор» в КоАП. Ранее это понятие не было законодательно закреплено, хотя и использовалось в системе РОП. Эта корректировка позволит Росприроднадзору эффективнее выявлять производителей и импортеров, недобросовестно уклоняющихся от выполнения обязательств по утилизации отходов.

Предлагаемые изменения согласованы с Минэкономразвития РФ и Росприроднадзором, а также получили положительные заключения от Минюста, Института законодательства и сравнительного правоведения и Государственно-правового управления Президента РФ. Законопроект поддержан Комитетом Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.