В Коломне обустроили насыпную дамбу на плотине

В Городском округе Коломна продолжается ремонт плотины, расположенной рядом с конькобежным центром.

На гидротехническом сооружении уже обустроили насыпную дамбу. Напомним, проект реализуется по госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 годы».

На данный момент подготовительная работа проведена полностью: на реке построили насыпную дамбу, кроме того, установлена труба для временного спуска воды, а старые конструкции уже разобраны. Подрядчиком выступает компания «Гарант-Строй».

Как заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, работа в Городском округе Коломна проходит в соответствии с графиком, необходимое качество тоже обеспечено.

«Ситуация постоянно контролируется нашими специалистами», — отметил министр.

Напомним, капитальный ремонт плотины в муниципалитете начался в марте этого года. Закончить работы планируют осенью 2024-го.