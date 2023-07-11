В Коломне обустроили насыпную дамбу на плотине
Фото: [ГБУ МО «Дирекция экологических проектов»]
В Городском округе Коломна продолжается ремонт плотины, расположенной рядом с конькобежным центром.
На гидротехническом сооружении уже обустроили насыпную дамбу. Напомним, проект реализуется по госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017–2026 годы».
На данный момент подготовительная работа проведена полностью: на реке построили насыпную дамбу, кроме того, установлена труба для временного спуска воды, а старые конструкции уже разобраны. Подрядчиком выступает компания «Гарант-Строй».
Как заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, работа в Городском округе Коломна проходит в соответствии с графиком, необходимое качество тоже обеспечено.
«Ситуация постоянно контролируется нашими специалистами», — отметил министр.
Напомним, капитальный ремонт плотины в муниципалитете начался в марте этого года. Закончить работы планируют осенью 2024-го.