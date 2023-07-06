В Коломне расчистят два сельских водоема

Места отдыха жителей Городского округа Коломна очистят от накопившихся ила, грязи и мусора. Это пруды в селе Пестриково и между Большим и Малым Карасевом.

Водоемы вошли в программу «100 прудов и озер», она стартовала три года назад по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а «кандидатов» на первоочередную расчистку выбирали сами жители путем голосования на региональном портале «Добродел».

Все работы по расчистке будут проходить под контролем администрации Городского округа Коломна. Пруды преобразятся уже в этом году. Первым делом будут ликвидированы все незаконные сливы в пруды, их засыпят грунтом с помощью экскаватора. Берега укрепят, а все засохшие и аварийные деревья спилят. Следующий этап — собственно очистка акватории. Плавучий экскаватор соберет со дна накопившийся мусор, самоходная амфибия снимет с поверхности воды ряску, тину и другую сорную растительность.

После очистки прудов территорию вокруг них благоустроят.