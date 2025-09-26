В Коломне состоялась акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», в рамках которой были посажены 50 канадских кленов

Жители города и волонтеры объединились для участия в этой полезной инициативе и высадили 50 канадских кленовых саженцев в микрорайоне Колычево, недалеко от берега реки Оки.

«Экологические акции – это самые добрые и светлые события. Благодаря небольшому вкладу каждого из нас, мы улучшаем наш город и делаем это сообща. Сегодня к нам присоединились представители силовых структур, сотрудники администрации, представители бизнеса и депутаты. Выражаю благодарность всем за участие. С каждым годом число тех, кто поддерживает наши начинания, растет. Надеюсь, что вскоре нас будет уже не сотни, а тысячи», - сказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

В прошлом году на этом же участке земли, в ходе подобной акции, было посажено 60 липовых деревьев. Все они успешно прижились, и сегодня площадь зеленых насаждений пополнилась еще 50 молодыми деревьями.