В Коломне завершается комплексная очистка водоемов в рамках программы «100 прудов и озер»

Озеро расположенное недалеко от села Липитино в городском округе Коломна, преобразилось благодаря реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер».

Работы по восстановлению водного объекта практически завершены. В настоящее время финальные штрихи в очистке наносятся на еще одном водоеме, находящемся в селе Троицкие Озерки.

Сотрудники, задействованные в проекте, проводят масштабную уборку: удаляют плавающие растения с поверхности воды, проводят покос камыша, извлекают со дна накопившийся строительный и бытовой мусор, который затем отправляется на переработку. Также выполняется удаление старых и аварийно-опасных деревьев, расположенных вдоль береговой линии.

Выбор водоемов, подлежащих очистке, был сделан на основе результатов онлайн-голосования, организованного на платформе «Добродел». Жители Коломны и Озер высказались за оздоровление водоемов в Липитино и Троицких Озерках, отдав за них почти три тысячи голосов.

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» успешно реализуется в городском округе Коломна уже пятый год подряд. Ранее благоустройство прошло в водоемах, расположенных между деревнями Малое и Большое Карасево, в селе Пестриково, а также на одном из Репинских прудов.