В Коми заключили концессионное соглашение о строительстве предприятия для переработки отходов

Предприятие по переработке ТКО построят в Коми по концессионному соглашению
Фото: [Медиасток.рф]
В регионе подписана концессия на постройку и дальнейшее использование комплекса по обработке твердых коммунальных отходов, размещенного в Ухте. Данный объект – второй в регионе, возводимый по упрощенной процедуре, без проведения торгов, согласно постановлению Правительства № 649-р. В подготовке необходимой документации активно участвовали эксперты из компании «Российский экологический оператор».
«Республика Коми демонстрирует приверженность реализации концессионных соглашений. Инвестиции в этот проект составляют около полутора миллиардов рублей. Планируется создать передовое предприятие, способное ежегодно сортировать до 45 тысяч тонн отходов», — отметила генеральный директор ППК «РЭО» Ирина Тарасова.
Кроме линии сортировки в комплекс войдет полигон, предназначенный для захоронения 40 тысяч тонн отходов в год. Оператором проекта выступает ООО «Экологический оператор Коми».