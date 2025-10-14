В Коми заключили концессионное соглашение о строительстве предприятия для переработки отходов

В регионе подписана концессия на постройку и дальнейшее использование комплекса по обработке твердых коммунальных отходов, размещенного в Ухте. Данный объект – второй в регионе, возводимый по упрощенной процедуре, без проведения торгов, согласно постановлению Правительства № 649-р. В подготовке необходимой документации активно участвовали эксперты из компании «Российский экологический оператор».