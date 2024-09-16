В Красногорске намерены расторгнуть контракт с компанией, организовавшей свалку на арендованном участке

Администрация Красногорска намерена расторгнуть контракт с компанией, которая допустила образование свалки на арендованном участке. Исковые требования администрации были поддержаны Министерством экологии и природопользования Московской области.

Инцидент произошел в деревне Гольево. Организация «Кронверк», арендовавшая участок под размещение зданий с офисами, не использовала земли по назначению и допустила их захламление.

Так, на участке обнаружили навалы строительного мусора и некапитальное здание из профнастила, которое использовалось в качестве пункта по приему металлолома.

Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также муниципальная администрация будет добиваться расторжения договора аренды.