В Красногорске очистили пруд в парке имени Карбышева

Берега и дно паркового пруда в поселке Нахабино привели в порядок по программе «100 прудов и озер», которая реализуется в Подмосковье третий год.

«Для нас очень важно, чтобы жители видели водоемы чистым и ухоженными», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, его цитирует пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что во время работ по оздоровлению водоема в г. о. Красногорск очистили акваторию и прибрежную зону от скопившегося мусора, удалили разросшийся камыш.

Все работы завершены, красногорцы и гости городского округа вновь могут отдыхать возле чистого пруда.

Всего по программе «100 прудов и озер» в Московской области уже очистили порядка 140 водоемов. До конца этого года приведут в порядок еще 15.