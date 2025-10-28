В красногорском ЖК «Ильинские луга» прошла акция по озеленению двора

Жители жилого комплекса «Ильинские луга» в Красногорске провели масштабную высадку зеленых насаждений на придомовой территории, сделав место еще красивее и уютнее. В этом деле инициативных горожан поддержала администрация.

Акция по озеленению состоялась у дома №3 на Заповедной улице, где активные горожане, включая семьи с детьми, высадили десятки деревьев и кустарников. Результатом их труда станут новые аллеи, которые сделают район экологичнее и комфортнее для жизни.

Депутат Совета депутатов городского округа Любовь Одинцова, присутствовавшая на мероприятии, сообщила важную информацию для всех жителей муниципалитета. Она подчеркнула, что любой желающий может обратиться в администрацию или территориальный отдел для бесплатного получения саженцев и организационной поддержки в озеленении своего двора или улицы. Эта программа действует на постоянной основе и призвана стимулировать участие граждан в благоустройстве общественных пространств.

Подобные инициативы, где жители напрямую влияют на внешний вид своего района, регулярно проходят в округе и пользуются популярностью у красногорцев, доказывая, что создавать красоту и уют можно совместными усилиями.