В Красной Поляне и Сириусе стартует первая в России программа поощрения за выброшенные отходы

В федеральной территории «Сириус» и поселке Красная Поляна (Сочи) запущен экспериментальный проект. Он впервые в России дает возможность жителям получать материальное поощрение за сдачу вторсырья. Цель нововведения — мотивировать людей к более активному и осознанному раздельному сбору мусора.

Проект осуществляют компании «ВкусВилл» и TrashBack (лауреат «Зеленой Премии») при содействии ассоциации «РусПРО» и с использованием инфраструктуры сервиса «ЭкоОтвет». На сегодня специальными метками оснащены 36 контейнерных площадок.

Чтобы принять участие, необходимо через приложение TrashBack отсканировать NFC-метку на площадке, а затем цифровой код «Честный знак» на упаковке изделия. За каждую сданную единицу тары начисляются виртуальные баллы — «экойны».

«Мы с партнерами очень рады, что теперь жители и гости Сочи могут сдавать вторсырье на переработку через привычную им инфраструктуру с материальной мотивацией. Надеемся, что география проекта будет расширяться и к системе присоединится новые регионы», — отметил основатель TrashBack Алексей Маслов.

Накопленные «экойны» можно обменять на бонусы от «ВкусВилл» или на изделия из переработанного пластика, которые TrashBack производит методом 3D-печати. Принимаются ПЭТ-бутылки, упаковка от бытовой химии, тетрапак и стеклянная тара.

«Подобные решения формируют новую культуру обращения с отходами, когда раздельный сбор становится экономически привлекательным для жителей. Цифровые технологии позволяют сделать процесс прозрачным и удобным», — отметили в пресс-службе РЭО.

Данная инициатива — один из первых в стране примеров прямой финансовой мотивации граждан за сортировку отходов непосредственно в местах их первичного накопления.