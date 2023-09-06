В Краснозаводске очистили пруд, в котором обитает животное из палеозойской эры

В Краснозаводске в рамках реализации программы «100 прудов и озер» очистили местный пруд. Как сообщили в Минэкологии региона, площадь водоема составляет 1,7 гектара.

Ранее этот пруд, а также водоем в деревне Новинки, вошел в число победителей голосования на сайте «Добродел».

«Непосредственно к нему прилегают земельные участки, переданные многодетным семьям, поэтому мы очень рады, что детишки будут купаться в чистом пруду», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Пруд интересен тем, что в нем был обнаружен триопс, или щитень. Это ракообразное небольших размеров. Оно появилось на планете за миллионы лет до динозавров – еще в девонском периоде палеозойской эры. Вид занесен в Красную книгу Подмосковья.