В Ленинградской области завершена экологическая экспертиза для комплекса по обработке ТКО «Рахья»

Его мощность составит 300 тысяч тонн. Проект, реализуемый при поддержке Российского экологического оператора, успешно прошел государственную экологическую экспертизу, что является важным шагом для его дальнейшего развития. Это решение последовало за положительным заключением Главгосэкспертизы, выданным в декабре 2024 года.

Предполагается, что комплекс будет обслуживать Всеволожский и Кировский районы Ленинградской области, став вторым подобным предприятием, возведенным региональным оператором АО «УКООЛО». Инвестиции в «Рахью» составляют около 7 миллиардов рублей и будут покрыты за счет федерального финансирования, средств Ленинградской области и инвестиций компании.

Согласно графику, строительство должно быть завершено к концу 2026 года, а начало приема отходов запланировано на первое полугодие 2027 года.

Глава АО «УКООЛО» Антон Бучнев подчеркнул важность полученного одобрения, указав на острую потребность Всеволожского района в современном предприятии для переработки и утилизации отходов. Он также отметил, что проект способствует переходу региона на более высокий уровень в области управления отходами и помогает в достижении целей национального проекта «Экология».

В конце предыдущего года компания УКООЛО ввела в строй КПО «Кингисепп» с пропускной способностью более 300 тысяч тонн в год, что позволяет перерабатывать 80% всех производимых в Ленинградской области отходов. После ввода в эксплуатацию этого комплекса прекратилось складирование отходов из Всеволожского и Кировского районов на свалке вблизи деревни Лепсари.