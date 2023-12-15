В Ленинском округе установили охранную зону заповедника с редчайшими рыжими муравьями

В Ленинском округе установили охранную зону памятника природы «Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы», где обитают редчайшие насекомые. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

«Рыжие лесные муравьи включены в Международный Красный список видов, находящихся под угрозой исчезновения», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Заповедник находится недалеко от поселка Горки Ленинские. Его площадь составляет около 80 гектаров, площадь охранной зоны составляет более 12 гектаров.

Как отметил министр, установление охранной зоны необходимо, чтобы защитить муравьев. Несмотря на то, что муравейники расположены в основном в центральной части заповедника, пути миграции насекомых выходят за ее границы.

Режим охранной зоны достаточно жесткий — на территории запрещено добывать редкие виды, вести любое строительство и забор воды из водоемов, передвигаться на транспорте вне дорог общего пользования, использовать открытый огонь.