В лесах Подмосковья обработку от борщевика провели на 439 гектарах

В лесах Подмосковья обработку от борщевика провели более чем на 439 гектарах. Работы ведутся в рамках третьего этапа борьбы с сорняком. За месяц план выполнен на 60%.

Лидерами по проведению работ стали Бородинское, Егорьевское и Истринское лесничества, сообщили в Комлесхозе региона.

Борщевик ликвидируют методом скашивания, так как использовать химикаты на лесных территориях запрещено. Благодаря этому методу сорняк не сбрасывает семена и не захватывает новые площади.

В этом году Комлесхоз Подмосковья заключил шесть госконтрактов. Ликвидация борщевика проводится с учетом новых площадей, которые были добавлены в Реестр по обращениям жителей.