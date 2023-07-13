В лесах Подмосковья продолжают устранять борщевик

В лесах Подмосковья продолжаются работы в рамках второго этапа борьбы с борщевиком. Как сообщили в Комлесхозе региона, план выполнен на 60% – от сорняка обработали свыше 430 гектаров.

Второй этап завершится примерно через неделю. Лидерами по проведению работ являются Ступинское, Подольское, Бородинское, Истринское и Наро-Фоминское лесничества.

В лесах с сорняком борются методом окашивания. Это не позволяет растению сбрасывать семена и расти на новых территориях.

Работы проводятся с учетом новых площадей, которые включают в реестр по обращениям жителей региона.