В лесах Подмосковья в период действия особого противопожарного режима провели 2,5 тысячи патрулирований

Две с половиной тысячи патрулирований провели в лесах Подмосковья в период действия особого противопожарного режима. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

В ведомстве отметили, что в этом году особый противопожарный режим вводили три раза — в апреле, мае и июне.

«За это время было проведено почти две с половиной тысячи патрулирований лесного фонда, в том числе девяносто пять совместных патрулирований с представителями правоохранительных органов», - рассказал зампред областного правительства — глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

По его словам, по итогам проверок в области завели шестьдесят три административных дела. Наибольшее число нарушений выявили в Подольском и Дмитровском лесничествах. В основном они были связаны с въездом автомобилей на лесные территории. Общая сумма выписанных штрафов превысила 1,1 миллиона рублей.