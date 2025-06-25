В Липецкой области начал функционировать комплекс по обращению с ТКО мощностью 200 тысяч тонн

Новый объект, расположенный в Липецкой области, представляет собой полностью введенный в эксплуатацию комплекс, способный обрабатывать до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно. В его состав входят площадка для компостирования на 70 тысяч тонн и полигон объемом 100 тысяч тонн.

«Запуск этого комплекса — важный шаг в направлении формирования замкнутой экономики и снижения негативного воздействия на окружающую среду Липецкой области. Общий объем инвестиций в проект составил около 4 миллиардов рублей, из которых 3,5 миллиарда рублей были предоставлены РЭО в виде льготного займа. Благодаря реализации проекта создано более 180 рабочих мест и регион приблизился к достижению национальной цели — стопроцентной обработке ТКО и сокращению захоронений до 50%», — заявила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Возведение комплекса осуществлялось на основании концессионного соглашения между областным правительством и инвестором, компанией «СтройСельхозГарант».

«В качестве основного технологического оборудования для экотехнопарка было выбрано отечественное оборудование от ООО „Экомашгрупп“. Применяемые технологии позволяют значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и почву, а переработанные отходы станут востребованным сырьем для различных отраслей экономики региона и страны», — подчеркнул заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений, утверждения тарифов и официального открытия, экотехнопарк будет принимать отходы из Липецка и прилегающих районов: Липецкого, Задонского и Хлевенского.

Во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Патрушева для мониторинга развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО проводятся еженедельные штабные совещания, на которых представители Минприроды России и РЭО оперативно отслеживают ход строительства новых объектов в регионах.