В Люберцах начали ликвидировать несанкционированные свалки, выявленные на 12 участках земли

В Люберцах начали ликвидировать несанкционированные свалки, которые были выявлены на 12 участках земли в промышленной зоне возле деревни Мотяково. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Нарушения выявили в ходе двух рейдов, проведенных инспекторами эконадзора министерства совместно с сотрудниками муниципальной администрации и полиции.

Несанкционированные свалки были скрыты за сплошными металлическими ограждениями, которые были установлены незаконно. Также на территории незаконно установили автоматический шлагбаум.

«Всем владельцам участков объявлены предупреждения о недопустимости нарушений обязательных требований, проведены профилактические беседы», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

На одном из участков мусор уже убрали, а земли привели в первоначальный вид. Ликвидация навалов мусора продолжается.