В Лотошино обнаружили краснокнижные орхидеи

В Лотошино возле заказника «Боборыкинский», в районе Мазлово, Савостино и Судниково были обнаружены краснокнижные растения, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, были выявлены шесть популяций редких представителей флоры. Так, на территории нашли следующие виды: гудайера ползучая, мякотница однолистная, дремлик болотный, пузырчатка промежуточная, турча болотная и некера перистая.

Первые три вида относятся к семейству орхидных. Исходя из того, что орхидеи – довольно требовательные растения, факт их произрастания на территории говорит о хорошем состоянии экосистем.

Как добавил министр, обследование территории продолжается. В будущем здесь может быть создана особо охраняемая природная территория – обнаруженных находок уже достаточно для этого, отметил он.