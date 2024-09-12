В Луховицах площадь земель, покрытых лесами, увеличится на 113 га

На территории Луховицкого лесничества площадь земель, покрытых лесами, увеличится более чем на 113 гектаров, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В лесничествах региона обследуют участки лесных культур, чтобы провести на них инвентаризацию, а также перевести их в покрытую лесом площадь.

В Луховицком лесничестве в текущем году инвентаризацию проведут на тридцати пяти с половиной гектарах лесных культур. Сто тринадцать с половиной гектаров лесокультурных площадей будут переведены в площади, покрытые лесом.

После перевода лесные культуры становятся полноценными лесными насаждениями. В дальнейшем на этих территориях проводятся рубки ухода.