В Луховицах провели масштабную уборку территории возле железнодорожного вокзала
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]
Участники муниципального проекта «Лидерство – это реальность» партии «Единая Россия» совместно с членами местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» организовали субботник, направленный на очистку прилегающей к вокзалу зоны от мусора и благоустройство пространства.
Волонтеры тщательно убрали территорию, придав ей более опрятный вид.
«Субботник – это не только уборка территории, это вклад в сохранение экологии и забота о родном городе. Надеемся, что наш пример вдохновит других присоединиться к таким добрым делам. Вместе мы можем сделать город Луховицы чище и уютнее для жителей и гостей», – сказала лидер луховицких молодогвардейцев, депутат муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Ирина Каштан.
В результате проведенной работы активистами собрано и вывезено 5 мешков с мусором.