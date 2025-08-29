В Луховицах провели масштабную уборку территории возле железнодорожного вокзала

«Субботник – это не только уборка территории, это вклад в сохранение экологии и забота о родном городе. Надеемся, что наш пример вдохновит других присоединиться к таким добрым делам. Вместе мы можем сделать город Луховицы чище и уютнее для жителей и гостей», – сказала лидер луховицких молодогвардейцев, депутат муниципального округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Ирина Каштан.