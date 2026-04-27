В МЧС Бурятии заявили, что привычка жечь траву приводит к гибели людей

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Баранов на пресс-конференции в правительстве региона обрисовал противоречивую ситуацию с пожарами. С одной стороны, благодаря многоснежной зиме и плавному таянию снега без резких перепадов температур количество ландшафтных пожаров удалось сократить почти втрое: 111 случаев с начала года против 362 за аналогичный период 2025-го. С другой стороны, серьезную тревогу у спасателей вызывает резкий рост числа погибших на бытовых пожарах.

По словам Баранова, с начала года огонь унес жизни 36 человек, что почти на 60 процентов превышает прошлогодние показатели. При этом половина жертв находилась в состоянии алкогольного опьянения. Незначительно, на шесть процентов, выросло и число травмированных. Специалист подчеркнул, что ключевыми причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнем (включая 26 случаев из-за непотушенных сигарет), неисправная электропроводка и проблемы с печным отоплением.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого категорически запрещено использование открытого огня на любых землях, включая дачные участки и кладбища. Баранов посетовал, что, несмотря на наличие контейнеров для мусора, люди продолжают практиковать опасное выжигание травы. За подобные нарушения штрафы в период действия особого режима увеличены до 10–20 тысяч рублей, и трое нарушителей уже поплатились на максимальную сумму. Кроме того, в отношении пенсионерки из Заиграевского района, чье сжигание травы в бочке привело к уничтожению надворных построек, возбуждено уголовное дело. Вместо сжигания растительности спасатели настоятельно рекомендуют жителям использовать компостные ямы или цивилизованный вывоз мусора.

В преддверии теплых солнечных выходных МЧС предупредило о возрастании пожарных рисков и призвало домовладельцев в кратчайшие сроки убрать сухую траву вокруг строений, так как причиной беды может стать даже брошенный прохожим окурок. С начала года уже составлено около 30 уведомлений о составлении протоколов на собственников, чьи участки граничат с лесом и не очищены от сухостоя.