В Московской области планируется беспрецедентная закупка мусоровозов с использованием лизинговой программы

Региональные операторы, работающие в Подмосковье, — «Каширский», «Рузский» и «Сергиево-Посадский» — запросили приобретение 103 единиц специализированной техники. Они намерены воспользоваться программой льготного лизинга, реализуемой совместными усилиями Российского экологического оператора, Министерства природных ресурсов РФ и компании «Росагролизинг». Эта федеральная инициатива поддержки доступна как региональным операторам, так и компаниям, осуществляющим транспортировку отходов.

Как заявила Ирина Тарасова, глава РЭО, эта программа служит инструментом для модернизации и поддержки отрасли обращения с отходами. Она способствует обновлению парка мусороуборочной техники, увеличению эффективности их работы и, в конечном итоге, улучшению экологической ситуации в регионах страны.

В Краснодарском крае зафиксирован второй по величине объем закупок мусоровозов через лизинг. В эксплуатации уже находится 64 машины, и ожидается поступление еще 5. Свердловская и Оренбургская области делят третье место: для каждой из них одобрено приобретение 30 мусоровозов. На четвертой позиции — Ставропольский край, который в ближайшем будущем обновит свой парк специальной техники на 26 единиц. Алтайский край занимает пятое место с утвержденной заявкой на 20 мусоровозов.

К настоящему моменту в рамках программы льготного лизинга заключены договоры на приобретение 281 единицы специализированной техники. Прогнозируется, что в течение 2025 года поступят заявки от регионов еще более чем на 700 единиц техники.

В рамках данной программы для организаций, задействованных в системе переработки отходов, предусмотрена плавающая процентная ставка. Подробная информация об условиях лизинга и требованиях к подаче заявок размещена на официальном сайте проекта.