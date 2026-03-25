В Москве переработали 130 тысяч единиц бытовой техники и мебели

Начиная с 2022 года москвичи смогли экологично утилизировать более 130 тысяч вышедших из строя крупногабаритных предметов, включая бытовую технику и мебель. Эта инициатива стала доступна благодаря внедрению городского сервиса по сбору ненужных вещей.

Востребованность сервиса демонстрирует постоянный рост. В первый год его работы (2022) было принято свыше 22 тысяч единиц, а к 2025 году эта цифра увеличилась до 35 тысяч.

Наиболее часто жители заказывают вывоз стиральных машин и холодильников (около 34 тысяч штук каждого вида). Далее следуют газовые и электрические плиты (более 22 тысяч) и диваны (свыше 6,5 тысячи). Помимо этого, на переработку поступают посудомоечные машины, духовые шкафы, чугунные и акриловые ванны, раковины, кровати, спортивный инвентарь, офисная мебель и даже автомобильные детали.

Общий вес всех собранных за время работы программы предметов приблизился к 3,5 тысячи тонн, и ни один из них не оказался на полигоне для захоронения твердых коммунальных отходов.

Вся принятая техника и мебель направляются на специализированные предприятия. Там производится тщательная сортировка с последующей разборкой на составные компоненты. Ценные металлы — золото, серебро, платина и палладий — извлекаются и отправляются на переплавку для дальнейшего использования в промышленности. Они получают вторую жизнь, превращаясь в части строительных конструкций или детали механизмов. Пластиковые фрагменты перерабатываются в гранулы, которые служат сырьем для производства различных товаров: от садовой мебели и элементов одежды до упаковки.

Как уточнили в пресс-службе РЭО, особое внимание уделяется нейтрализации опасных веществ, таких как фреоны, тяжелые металлы, ртуть и хладагенты. Их уничтожают безопасными способами в строгом соответствии с экологическими нормативами, что исключает попадание вредных соединений в окружающую среду. Такой комплексный подход позволяет значительно снизить антропогенную нагрузку на экосистему Москвы, способствуя повышению экологической безопасности и улучшению качества жизни в городе.