В Можайске выявили два нарушения, связанные с неправильным обращением со стройотходами

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области в ходе надзорных мероприятий в городском округе Можайский выявили два нарушения, связанных с неправильным обращением со строительными отходами.

Отмечается, что первый случай был выявлено в городе Можайск. Так, вблизи контейнерной площадки гражданином было осуществлено складирование строительных отходов. Второе нарушение также было выявлено в черте городе на улице Вокзальная, где собственник производил разборку здания. Обоим нарушителям уже объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Минэкологии напоминает, что со списком добросовестных перевозчиков стройотходов можно ознакомиться на данном сайте. Также найти легального перевозчика можно направив заявку на сайт. А за нарушение порядка перевозки отходов строительства предусмотрена административная ответственность (ст.6.26 КоАП МО).

Глава ведомства Тихон Фирсов настоятельно просит жителей региона соблюдать экологическое законодательство, не выбрасывать строительные отходы на контейнерные площадки и после сноса постройки на своем земельном участке не оставлять их на открытом грунте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.