В нахабинском парке имени Карбышева начали очищать пруд

В парке имени Карбышева в Нахабино городского округа Красногорск взялись за расчистку пруда. Работы охватывают как его водную акваторию, так и прибрежные зоны.

Подрядчик сообщает, что расчистку проводят с помощью двух спецмашин класса амфибия Truxor. Они прекрасно выполняют работу и подходят специально под такие задачи. Машина «умеет» скашивать и собирать водную растительность: тростник, водоросли и даже ряску, а еще очищать дно водоема и его поверхность от мусора. Также она способна проводить работы по укреплению береговой линии.

Общая площадь работ составляет около 2 га. Очистку водоема в парке им. Д. М. Карбышева проводят по программе Подмосковья «100 прудов и озер». В прошлом году в ее рамках в городском округе Красногорск привели в порядок пруд в деревне Степановское.

Напомним, что список водоемов Подмосковья, которые нуждаются в очистке формируют в том числе на основе обращений жителей через сайт «Добродел». Работу по сбору информации и по началу работ ведет Минэкологии вместе с муниципалитетами области.