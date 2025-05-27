В Наро-Фоминске и его окрестностях продолжаются акции по очистке водоемов

В деревне Шустиково, расположенной на берегу пруда реки Крапивенка, прошла масштабная акция по благоустройству прибрежной зоны.

23 мая жители деревни Шустиково объединились, чтобы очистить береговую линию пруда на реке Крапивенка от мусора, оставленного недобросовестными посетителями. В мероприятии приняли участие ученики местной школы, волонтеры-экологи и неравнодушные местные жители, которые совместными усилиями привели в порядок берег водоема.

Жители Наро-Фоминского городского округа регулярно поддерживают подобные экологические инициативы, демонстрируя свою заботу об окружающей среде.

Акция прошла в позитивной атмосфере, сопровождалась приятной музыкой и слаженной работой всех участников. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Территориального управления Веселово, работники «Дома культуры Веселово», учителя и ученики Шустиковской основной общеобразовательной школы, специалисты Экологического отдела Администрации Наро-Фоминского городского округа и сами жители деревни Шустиково.

В рамках общероссийской акции «Вода России» в предыдущие годы аналогичные мероприятия проводились в Наро-Фоминске, Апрелевке, Верее, Таширово и Калининце. В этом году запланированы новые встречи с природой:

30 мая на реке Десна в деревне Юшково (координаты: 55.544454, 36.986743 — 55.443286, 36.984322) все желающие могут присоединиться к акции. Для получения дополнительной информации и регистрации обращайтесь по телефону: +7 (999) 867-27-42.

Также 30 мая акция пройдет у пруда в деревне Волченки (координаты: 55.212635, 36.269879 — 55.316309, 36.240375). По вопросам участия звоните по номеру: 8-496-34-67-187.