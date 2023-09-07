В Наро-Фоминске завершили очистку руслового пруда на реке Нара. Работы провели в рамках программы «100 прудов и озер», сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Водоем расположен возле лесопарка «Елочки», который пользуется популярностью среди жителей. За очистку пруда проголосовало большинство пользователей «Добродела».

«В ходе очистки 8,73 гектара водной глади специальной техникой было извлечено несколько тонн водной растительности», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Он напомнил, что программа реализуется в области уже третий год. В ее рамках уже привели в порядок полторы сотни водоемов. В дальнейшем планируется нарастить показатели по очистке водоемов, заключил министр.