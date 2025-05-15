В НИТУ МИСИС провели первое заседание экспертного совета по устойчивому развитию

В Национальном университете науки и технологий МИСИС состоялось первое заседание экспертной группы, посвященное вопросам устойчивого развития. Это событие, произошедшее 13 мая, ознаменовало начало работы экспертного совета в данной области. В состав совета вошел заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, который также принял участие в обсуждении.

Буцаев подчеркнул комплексный подход НИТУ к устойчивому развитию, отметив, что университет обладает значительным потенциалом для внесения существенного вклада в эту сферу. По его мнению, инженеры могут играть ключевую роль в этом процессе, для которого требуются как высококвалифицированные специалисты, так и платформы для разработки и внедрения передовых технологий. Он также отметил, что в университете готовят магистров, которые станут экспертами в области экономики замкнутого цикла, и что здесь не только обсуждаются принципы ESG, но и создаются практические инструменты для их реализации, начиная от образовательных программ и заканчивая технологическими решениями.

В ходе заседания участники обсудили планы НИТУ в области устойчивого развития до 2030 года, а также меры по интеграции критериев ESG в образовательный процесс, научные исследования и систему управления университетом. В 2023 году в университете был создан Центр устойчивого развития, призванный способствовать внедрению принципов ESG во все направления деятельности университета.

Ректор НИТУ МИСИС профессор Алевтина Черникова подчеркнула, что университет разработал и внедряет ESG-стратегию, основанную на модели управления, ориентированной на человека. Она отметила, что ученые университета разрабатывают новые материалы и технологии для ускорения перехода к «зеленой» экономике, а также совместно с промышленными партнерами разрабатывают образовательные программы для подготовки высококвалифицированных кадров. Черникова пригласила к сотрудничеству всех, кто заинтересован в решении актуальных задач в области устойчивого развития.

Директор по устойчивому развитию НИТУ МИСИС Александр Дегтярев представил подробный план по внедрению принципов ESG в университете. Он напомнил, что НИТУ является участником консорциума «Экономика замкнутого цикла», созданного по инициативе Российского экологического оператора в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими организациями и компаниями реального сектора экономики.

В настоящее время около четверти образовательных программ высшего образования в вузе посвящены вопросам устойчивого развития. Магистерская программа «Управление природоохранными инновациями» в 2021 году была удостоена специальной награды «Экоконцепт» в рамках Зеленой премии. В 2023 году университет в партнерстве с РЭО запустил первую в России магистерскую программу «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» в рамках программы «Приоритет-2030», направленную на обучение специалистов, способных разрабатывать и внедрять передовые экологические технологии.