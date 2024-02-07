В Нижегородской области реализуется проект «Плавучий университет Волжского бассейна»

В Нижегородской области реализуется научный проект «Плавучий университет Волжского бассейна», в рамках которого ученые и студенты региональных вузов могут проводить исследования воды в реальных условиях. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что первый рейс был совершен еще девять лет назад, каждый из них предусматривает две тысячи километров плавания каждый год.

Добавляется, что проект задумывался в качестве изучения состояния воды в Волге и Горьковском водохранилище и определения уровня и источников ее загрязнения. Исследования проводят биологи, географы, экологи и гидрофизики.