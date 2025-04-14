В Новокузнецке открылся уникальный Центр экологической культуры

Центр предлагает возможность вторичной переработки более двадцати видов материалов. Жителей города ждут познавательные экскурсии и обучающие занятия, которые будут проводиться на территории центра.

По словам Ирины Тарасовой, генерального директора ППК РЭО, создание этого первого в своем роде экоцентра стало кульминацией многолетних усилий волонтерского движения Новокузнецка, активно продвигавшего раздельный сбор ТКО. Благодаря поддержке экспертов и социально ответственных компаний в городе появилось стационарное экологическое пространство, которое станет катализатором устойчивого развития, платформой для обмена опытом и знаниями, мотивирует людей к экологически осознанному образу жизни и объединит единомышленников.

Торжественное открытие состоялось в рамках общероссийской кампании по защите окружающей среды. На мероприятии присутствовали представители местной администрации, городского Совета депутатов, Общественной палаты Кемеровской области, Центра социальных программ РУСАЛа, а также преподаватели и школьники, принимающие активное участие в экологических проектах команды «ГАЗОН».

Для гостей была организована ознакомительная экскурсия по экоцентру, где были представлены экспонаты с оборудованием для переработки пластика и стекла, а также пункт приема вторсырья. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по созданию произведений искусства из старых игрушек, который провела студия «Вдохновляй».

Евгений Карелов, заместитель генерального директора РЭО, ответственный за региональное развитие и инфраструктуру, подчеркнул, что посетители экоцентра смогут узнать больше о переработке отходов во время образовательных туров, создавать уникальные сувениры из переработанных материалов на мастер-классах и сдавать для переработки более 20 видов вторсырья. Программа включает в себя бесплатные мероприятия для детей из детских домов и малообеспеченных семей, а также для экологов.

Проект реализуется командой Центра устойчивого развития «ГАЗОН» в сотрудничестве с Кузбасской Ассоциацией переработчиков отходов в рамках грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Центр экологической культуры расположен по адресу: улица Циолковского, 48.