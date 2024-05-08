В Одинцово ликвидируют источник сброса неочищенных стоков в приток Самаринки

В Одинцово будет ликвидирован источник сброса неочищенных сточных вод в приток реки Самаринки. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Ранее на загрязнение водоема пожаловался житель деревни Вырубово. На место с проверкой выехали инспекторы эконадзора министерства.

В ходе проверки на участке земли выявили выход неочищенных стоков прямо из грунта. Сточные воды по рельефу местности стекали в русло ручья, являющегося притоком Самаринки.

Ответственность за водоотведение и состояние земель неразграниченной собственности лежит на муниципальной администрации. Ей объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Водосброс будет ликвидирован.