В округе Пушкинский приступили к расчистке участка реки Скалба

В округе Пушкинский началась масштабная работа по восстановлению реки Скалба.Проект разбит на пять последовательных этапов и охватывает участок протяженностью 20 километров.

На данный момент очистка реки ведется в поселке Ивантеевка, на участке в 2,5 километра, ограниченном улицей Льва Толстого и улицей Хлебозаводская (до места, где Скалба впадает в реку Уча).

«Это событие, которого долго ждали. В соответствии с государственным контрактом с Министерством экологии, мы начали первый этап работ по расчистке Скалбы с начала сентября текущего года. В 2025 году планируем очистить приблизительно 2,5 километра в Ивантеевке. Сейчас подрядная организация активно работает на месте, придерживаясь установленного графика. Подрядчик намерен завершить работы в ноябре, а в следующем году мы рассчитываем реализовать остальные этапы», - сообщил заместитель главы Городского округа Пушкинский Максим Прибытков.

В рамках работ выполняется удаление водной флоры, сухостоя и поваленных деревьев, а также очистка от различного мусора.