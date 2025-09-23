В округе Пушкинский состоялось масштабное региональное мероприятие, посвященное экологии

С приветственными словами к участникам округа Пушкинский обратились заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, председатель Комитета по вопросам собственности, использования природных ресурсов и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и генеральный директор автономии «Сад памяти» Вячеслав Харламов.

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов обратил внимание на значимость подобных инициатив для области. Он акцентировал внимание на том, что бережное отношение к природе – это не эпизодическое событие, а постоянная работа, осуществляемая при поддержке областных властей.

«Свыше тысячи человек, включая многочисленные семьи с детьми, откликнулись на приглашение и приняли участие в озеленении территории. Каждое посаженное дерево – это вклад в экологически чистое будущее и процветание наших детей», – заявил Максим Красноцветов, поблагодарив всех за участие и неравнодушную позицию.

Акция была организована на территории учебно-опытного участка лесничества, принадлежащего филиалу «Мособллес» в Ельдигино. Объединенными усилиями представителей разных организаций и неравнодушных жителей удалось высадить свыше 7 000 сосен.