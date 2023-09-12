В Орехово-Зуево близится к завершению рекультивация полигона «Заволенье», сообщили в Минэкологии Подмосковья. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

В министерстве отметили, что подрядчик – ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» – выполнил работы уже на 97%. Сейчас на территории объекта завершается благоустройство.

«Основной объем работ позади, тело полигона сформировано и накрыто изоляционным экраном, системы дегазации и сбора фильтрата смонтированы, возведена подпорная стена, осталось лишь уложить дорожные плиты и завершить благоустройство территории», - сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Рекультивация полигона стартовала весной прошлого года. До этого на территории объекта хранилось свыше 900 тысяч кубометров мусора.

В рамках проекта в Подмосковье до конца года планируется завершить рекультивацию еще трех полигонов.