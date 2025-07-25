В осадках по всему миру стали выявлять присутствие трифторуксусной кислоты

Эта кислота утекает в окружающую среду из-за промышленного производства, утечки хладагентов, применения анестизирующих средств и даже из-за распада некоторых пестицидов. Учеными установлено, что на территории ФРГ за последние десятилетия содержание такой кислоты в природе стало фиксироваться на уровне в 5-10 раз выше, чем ранее. В частности, она накапливается в листьях деревьев. Ту же кислоту находят во льду в Арктике, в грунтовых водах в Дании, а также в европейских реках. Химикат не распадается на составные части в естественных условиях и за счет этого накапливается в природе.

Опыты на животных уже показали, что пока текущие показатели уровня кислоты в природе неопасны человеку. Для причинения вреда необходимы в сотни тысяч раз большие цифры. Но ученые все же бьют тревогу и говорят, что даже в малых дозах кислота может негативно воздействовать на репродуктивную систему. Ряд стран уже пытаются ограничить использовать те вещества, которые ведут к утечке трифторуксусной кислоты в окружающее пространство.

Ранее синоптики попытались объяснить появление мощных ливней в Москве и Подмосковье. Они заявили, что всему виной глобальные климатические изменения. По их мнению, погода становится все более контрастной, она варьируется от аномальной жары до экстремально сильных дождей.