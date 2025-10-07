В озера Шатуры для естественного очищения водоемов выпустили 8,5 тыс. мальков сазана

В озера Шатуры выпустили 8,5 тыс. мальков сазана в рамках программы по восстановлению водных биоресурсов. Молодь была выращена по заказу местной электростанции в опытном селекционно-племенном хозяйстве, расположенном в Тверской области.

Как поясняют специалисты, в этом хозяйстве сазана разводят в специальных искусственных водоемах. Переселение в естественную среду происходит, когда мальки достигают веса 20 граммов и становятся способны к самостоятельному выживанию. До места постоянного обитания рыбу транспортировали в специализированных контейнерах, обеспечивающих поддержание необходимых условий.

«Для Шатурской ГРЭС стало уже доброй традицией зарыбление шатурских водоемов. Сегодня мы выпустили 168 килограммов молоди сазана. Рыбу выпускают такого вида, чтобы она поедала растительность, которой обрастают наши водоемы, в результате чего глубина водоемов уменьшается», — рассказала Марина Осипова, ведущий инженер-эколог филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Осенний период считается оптимальным для выпуска молоди, поскольку в это время вода максимально насыщена кислородом, а активность хищных видов значительно снижается.

За последние семь лет в рамках экологической программы электростанции в водоемы Шатурского района было выпущено свыше 1,5 тонны молоди различных промысловых видов рыб.

