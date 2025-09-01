В Павловском Посаде состоялся крупный общегородской сбор мусора на берегах реки Вохна
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде, в соответствии с принципами национального проекта «Вода России», был организован масштабный субботник, посвященный очистке береговой линии реки Вохна.
Мероприятие охватило сразу три ключевые зоны: сам Павловский Посад и сельский населенный пункт Рахманово. Благодаря совместным усилиям волонтеров и участников было собрано свыше 50 мешков с отходами.
«Выражаю признательность всем, кто откликнулся на призыв к участию: работникам МБУ «Благоустройство», представителям депутатского корпуса и партии «Единая Россия», активистам и членам «Молодой Гвардии». Совместными действиями мы преображаем наш округ, делая его более привлекательным, аккуратным и комфортным для жизни. Это лишь первый шаг — нас ждет еще немало полезных дел!» – заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.
Данные мероприятия в формате «Вода России 2025» реализуются по инициативе Министерства природных ресурсов России в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в национальный проект «Экология». В Павлово-Посадском городском округе подобные акции – не новость. Ранее в очистительных работах принимали участие сотрудники предприятия ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат», которые вместе с сотрудниками Администрации округа и представителями МБУ «Благоустройство» провели уборку берега реки Вохна от мусора и скопившегося растительного мусора, а также провели подрезку деревьев и кустарников.
«Мы с гордостью относимся к нашему родному городу, обладающему богатыми водными ресурсами. К сожалению, небрежность отдыхающих, оставляющих после себя мусор, портит всю красоту и эстетику этих мест. Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой: пожалуйста, соблюдайте чистоту и забирайте мусор с собой. Ведь отдых на берегах водоемов, озер, рек и карьеров становится намного приятнее, когда там чисто и аккуратно» – подчеркнули участники акции в Павловском Посаде.