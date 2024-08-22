В Павловском Посаде задержали три грузовика, которые незаконно перевозили строительный мусор

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Три грузовых автомобиля, которые незаконно перевозили строительные отходы, были задержаны в ходе экологического рейда в Павловском Посаде. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рейд провели инспекторы ведомства вместе с представителями Министерства экологии и природопользования Московской области и правоохранителями. В его рамках проверили 17 транспортных средств. У трех из них отсутствовали разрешительные документы на перевозку отходов.

На нарушителей завели административные дела, а транспортные средства задержали. В результате удалось предотвратить сброс строительного мусора общим объемом 30 кубометров.