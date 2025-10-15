В Пермском Политехе запускается обучение специалистов в области циркулярной экономики

27 октября Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) анонсирует старт образовательной программы повышения квалификации «Региональные и корпоративные стратегии циркулярной экономики». Этот курс, разработанный ключевым партнером Консорциума Российского экологического оператора, призван сформировать у профессионалов компетенции, необходимые для внедрения принципов замкнутого цикла в регионах и на предприятиях.

Представители РЭО акцентировали внимание на том, что сотрудничество с ведущими вузами страны формирует фундамент для развития отрасли. Именно грамотные специалисты смогут внедрять принципы циркулярной экономики в разных секторах – от муниципалитетов до крупных корпораций. Кроме того, подобные образовательные проекты содействуют формированию комплексного подхода к внедрению экономики замкнутого цикла в регионах.

Курс, реализуемый в онлайн-формате, рассчитан на 36 академических часов. В рамках обучения будут рассмотрены вопросы разработки и реализации региональных и корпоративных стратегий в сфере экономики замкнутого цикла, методы перехода, возможности привлечения финансирования и лучшие практики в России и мире.

Декан факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий ПНИПУ Владимир Коротаев подчеркнул, что разработка региональных и корпоративных программ, направленных на переход к модели замкнутого цикла, соответствует мировым трендам и стратегическим целям Российской Федерации. Региональные инициативы по внедрению циркулярной экономики ориентированы не только на решение вопросов утилизации больших объемов отходов, но и на стимулирование экономического и инновационного развития субъектов РФ за счет расширения ресурсной базы и вовлечения вторичного сырья в экономический оборот, с учетом отраслевой специфики каждого региона.

