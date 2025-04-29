В Плехановском университете дали старт первой программе переподготовки специалистов в сфере ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) в сотрудничестве с РЭУ им. Плеханова представили уникальный курс профессиональной переподготовки, посвященный управлению ТКО. Данный курс стал пилотным проектом, реализованным в рамках деятельности консорциума «Экономика замкнутого цикла».

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что подготовка компетентных специалистов имеет решающее значение для эффективной организации деятельности по обращению с отходами. По ее словам, программа профессиональной переподготовки охватывает широкий спектр вопросов, касающихся отрасли, включая законодательные нормы, технологические решения и экономические аспекты. Курс ориентирован на региональных операторов и муниципальных служащих, предоставляя им необходимые знания для управления одной из ключевых отраслей экономики страны.

В процессе обучения слушатели приобретут навыки эффективного управления полным циклом обращения с отходами, начиная со сбора и сортировки и заканчивая процессами переработки. Программа включает изучение вопросов строительства полигонов и экотехнопарков, контроля за соблюдением экологической безопасности, расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, формирования тарифов, а также работы с проектной документацией и нормативными актами. Акцент сделан на применении инновационных технологий и внедрении принципов устойчивого развития и ESG. В завершение обучения предусмотрены мастер-классы от ведущих экспертов отрасли.

Екатерина Кулакова, временно исполняющая обязанности директора Бизнес-школы маркетинга и предпринимательства РЭУ им. Г. В. Плеханова, отметила, что университет играет ведущую роль в подготовке специалистов, способных изменить систему обращения с отходами в условиях глобальных экологических вызовов и стремления к устойчивому развитию. Программа «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке ТКО в условиях экономики замкнутого цикла» объединяет передовые теоретические знания, практический опыт и инновационные технологические решения.

Успешно завершившие обучение слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Занятия в рамках программы «Управление системой обращения с отходами и комплексами по переработке твердых коммунальных отходов в условиях экономики замкнутого цикла» стартуют в июне 2025 года и будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам с 16:00. Продолжительность обучения составляет четыре месяца. Запись на курс осуществляется по указанной ссылке.