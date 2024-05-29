В Подмосковье из-за жары активизировались змеи

В Подмосковье активизировались змеи, этому поспособствовала жаркая погода, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«За последнюю неделю появились сообщения о замеченных в городах региона змеях. <…> Наиболее часто встречаемыми оказались ужи», — рассказал глава областного Минэкологии Тихон Фирсов.

Министр экологии и природопользования Московской области напомнил, что ужи — безобидны для человека. Эти змеи, наряду с гадюками, занесены в Красную книгу региона. Их уничтожение запрещено.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении змеи на участке не нужно приближаться к ней, она сама уползет. Если в доме обнаружена кладка рептилии, то следует обратиться в Систему-112.