Цветение ивы началось в Подмосковье

Цветение ивы началось в подмосковных лесах, рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области. На ветках деревьев можно заметить белые почки, которые впоследствии превратятся в цветущие сережки.

Ива является одним из наиболее ценных растений для пчеловодов. Это медонос, которые начинает цвести довольно рано. С одного гектара ив пчелы могут собрать достаточно нектара и пыльцы для производства 150 килограммов меда.

Вообще, ива — это двудомное растение, то есть на разных деревьях распускаются только мужские или женские соцветия. Традиционно ее цветение связано с увеличением солнечного дня и окончанием зимы.