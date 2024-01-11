В Подмосковье отмечают День заповедников и национальных парков

На сегодняшний день в Подмосковье расположено 264 особо охраняемые природные территории. Сегодня в России отмечается День заповедников и национальных парков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

Ведомство стремится к сохранению объектов природы, создает природные заказники и памятники природы, а также устанавливает их охранные зоны. Только за прошлый год увеличена площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения почти на четыре с половиной тысячи гектаров.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что развитие особо охраняемых территорий в регионе является одним из приоритетных направлений работы. В нашем регионе существует множество уникальных природных объектов, которые нуждаются в защите.

Фирсов подчеркнул, что где-то обитают редкие животные и произрастают исчезающие виды растений, где-то сохранился уникальный рельеф с включенными в него окаменелостями древних представителей животного царства. Все это достояние необходимо сохранить и донести до последующих поколений.