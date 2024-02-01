В Подмосковье оценят численность краснокнижной лягушки чесночницы

В Подмосковье проведут исследования по оценке численности краснокнижной лягушки — обыкновенной чесночницы. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Амфибия занесена в третью категорию Красной книги региона как редкий вид. Она выглядит, как бурая лягушка, но более округлой формы, а зрачки у нее вертикальные. Лягушка может достигать семи сантиметров в длину и весит порядка двадцати граммов.

Амфибию назвали чесночницей, так как запах ее кожи напоминает запах чеснока. Это защитный механизм — слизь ее кожи, попадая на слизистые оболочки хищника, вызывает раздражение. Также у чесночницы есть шпоры на задних лапах, что позволяет ей быстро зарываться в землю. Порой эти лягушки могут прорывать в земле проходы до двух метров в длину.

Чесночница очень чувствительна к чистоте биотопа, где обитает, в особенности — к воде. Численность этого вида в Подмосковье постепенно начала снижаться. Благодаря исследованиям можно будет определить, сколько представителей вида обитает в области и что можно сделать для сохранения его численности.