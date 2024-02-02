В Подмосковье планируют восстановить популяцию хомяков
Фото: [katanski / Wikimedia.org]
В Подмосковье планируется разработать меры по восстановлению популяции хомяка обыкновенного. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
Недавно этот вид был включен в Красную книгу Подмосковья как не определенный по статусу. С 1960-х годов популяция хомяка в области начала снижаться.
Хомяк обыкновенный предпочитает селиться на луговых и лесостепных территориях, а также в разнотравных степях. Чаще всего он встречается на юге области.
Глава министерства Тихон Фирсов отметил важность информирования зоологов о фактах встречи с хомяком.
«Благодаря фотографии и координатам места встречи с животным зоолог может определить его видовую принадлежность и провести оценку места его обитания и численности», - сказал министр.