В Подмосковье посчитали серых журавлей перед их отлетом на зимовку

В Подмосковье провели мониторинг предотлетных скоплений серых журавлей, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Птицы готовятся к отлету на зимовку.

Так, специалисты провели исследование на территории заказника «Журавлиная Родина». Он расположен в Талдоме и Сергиевом Посаде.

Зафиксированные только с одной точки наблюдения стаи журавлей состояли более чем из 300 особей. По словам специалистов, этот показатель соответствует среднегодовому уровню и позволяет сделать вывод о том, что серый журавль в Подмосковье чувствует себя благополучно.

Сейчас серый журавль включен в Красную книгу Подмосковья как редкий гнездящийся вид. Постепенно его популяция в регионе увеличивается. В области наблюдаются три группировки этих птиц. Общее количество гнездящихся пар составляет от 150 до 170.