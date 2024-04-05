В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за паводка

В Подмосковье был продлен «оранжевый» уровень погодной опасности, который ранее объявили в связи с прохождением паводка. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Так, предупреждение действует до двух часов дня вторника, девятого апреля.

С четвертого по девятое апреля прогнозируется высокое половодье на реках Протва возле Вереи, Малая Истра возле деревни Киселево и Нерская возле Куровского.

Кроме того, высокий уровень воды, близкий к показателю «высокое половодье», вероятен на реках Пахра возле Стрелковской Фабрики, Воря возле Мишнево, Москва возле деревни Барсуки, Лусянка у деревни Черники, Искона возле деревни Новинки, Волошня у Чертаново, Катыш у Троицкого.

Помимо этого, с пятого по восьмое апреля повысится уровень воды в реках Нара возле Наро-Фоминска и Озерна возле деревни Городище. Это станет причиной возникновения высокого половодья.